Приморцы могут найти свой избирательный участок при помощи цифровых сервисов

Жители Приморья могут найти свой избирательный участок для Общероссийского голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ при помощи трех ключевых специальных цифровых сервисов. Гражданам предлагается самостоятельно выбрать наиболее удобный из них.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края, в частности, можно зайти на сайт Центральной избирательной комиссии России. Достаточно прописать в соответствующем поле адрес своего места жительства, чтобы узнать где находится ближайшая участковая избирательная комиссия.

Кроме того, приморцам доступен сервис «ТИК и УИК на карте России» – это интерактивная карта объектов избирательной инфраструктуры страны.

Еще одна удобная для избирателей возможность – личный кабинет на едином портале государственных услуг.

Отметим, в Приморье ожидается высокая явка на Общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ. Таковы результаты опроса, который накануне провел Приморский научно-исследовательский центр социологии. Согласно нему, о приближающемся голосовании знают 92% респондентов. 61,4% выступают за предлагаемые поправки.

Примечательно, что данные, полученные на краевом уровне, во многом сходятся с итогами федерального опроса, проведенного ВЦИОМ. Так, на всероссийском уровне 61% граждан поддерживают предлагаемые изменения в Конституцию РФ. Информированность жителей страны о голосовании, в свою очередь, достигает почти 93%.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ в Приморском крае, как и во всех регионах страны, продлится семь дней – с 25 июня по 1 июля. Все избирательные участки оборудуют со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. В помещениях будут проводить регулярную дезинфекцию, граждан будут допускать только в масках, обеспечат их социальное дистанцирование.

Отметим, приморцы могут задать любые вопросы про Общероссийское голосование по вопросам закрепления поправок в Конституцию РФ, обратившись в Информационно-справочный центр Центральной избирательной комиссии. Специалисты отвечают на вопросы ежедневно с 9.00 до 18.00 по номеру: 8-800-200-00-20. Звонки бесплатные.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]