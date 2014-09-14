Голосование в Приморье проходит с нарастающим итогом

По данным на 12:00 1 июля явка на Общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ в Приморье с нарастающим итогом составляет 51,7%, сообщают «Вести:Приморье». Участниками плебисцита стали уже 756 222 жителя края. Об этом заявил заместитель председателя крайизбиркома Роман Охотников.

По словам представителя избирательной комиссии Приморья, сразу в 12 муниципалитетах края явка уже превысила 60%.

«В лидерах продолжает оставаться Хорольский муниципальный округ – там проголосовали свыше 75% избирателей. На 11 территориях края явка на текущий момент превышает 60%: это Спасск-Дальний, Артем, Уссурийский городской округ, Анучинский и Октябрьский муниципальные округа, а также Черниговский, Кировский, Яковлевский, Шкотовский, Дальнереченский и Партизанский районы», – уточнил Роман Охотников.

По данным на 12.00 1 июля явка на Общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ в Приморье с нарастающим итогом составляет 51,7%. Участниками плебисцита стали уже 756 222 жителя края. Об этом заявил заместитель председателя крайизбиркома Роман Охотников.

По словам представителя избирательной комиссии Приморья, сразу в 12 муниципалитетах края явка уже превысила 60%.

«В лидерах продолжает оставаться Хорольский муниципальный округ – там проголосовали свыше 75% избирателей. На 11 территориях края явка на текущий момент превышает 60%: это Спасск-Дальний, Артем, Уссурийский городской округ, Анучинский и Октябрьский муниципальные округа, а также Черниговский, Кировский, Яковлевский, Шкотовский, Дальнереченский и Партизанский районы», – уточнил Роман Охотников.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]