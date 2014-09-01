Поправки в Конституцию: Приморье готовится к голосованию

Приморье готовится к единому дню голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию России, сообщают «Вести:Приморье».

Уже сейчас практически во все территории Приморского края отправлены бюллетени для голосования. Идёт санитарная подготовка участков избирательных комиссии. Те жители края, которые 1 июля не будут находиться по месту регистрации, могут сейчас получить талоны для голосования на других избирательных участках.

И самое важное — чтобы уменьшить массовое нахождение людей в одном месте в день голосования 1 июля, на избирательные участки можно приходить уже с 25 июня.

Роман Охотников, заместитель председателя краевой Избирательной комиссии Приморского края: «Комиссия будет готова, обеспечена всеми средствами защиты. Выдаст необходимые средства защиты гражданам, пришедшим на голосование. Граждане могут выбрать наиболее удобный для себя день и время для голосования. Кроме того, есть возможность проголосовать вне помещения для голосования. Для этого нужно сообщить, что вы хотите проголосовать на дому».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]