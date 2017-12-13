«Мобильный избиратель» поможет проголосовать по поправкам в Конституцию России

Механизм «Мобильный избиратель» будет действовать в Приморье во время Общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. Такой подход призван обеспечить возможность для комфортного и – самое главное – безопасного участия в процедуре плебисцита для каждого жителя края.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края, в рамках внедряемого механизма приморцы могут подать заявление о желании проголосовать по месту нахождения с 5 по 21 июня в любом многофункциональном центре края, территориальной комиссии и через портал «Госуслуги».

С 16 по 21 июня можно подать заявление также в участковую избирательную комиссию.

«В заявлении нужно указать удобный участок для голосования. Выбрать его легко, воспользовавшись картой ТИК и УИК на сайте cikrf.ru. Также можно проконсультироваться с оператором Информационно-справочного центра ЦИК России, позвонив по многоканальному номеру: 8-800-200-00-20. В день голосования можно прийти на выбранный участок и проголосовать», – уточнили в крайизбиркоме.

Если участник голосования по какой-то причине оказался в сложной ситуации и не может в день голосования прийти на участок, он может проголосовать на дому, заранее обратившись в участковую комиссию по месту своего нахождения.

Для обеспечения безопасности здоровья граждан все необходимые меры защиты будут приняты и на самих избирательных участках. В частности, на каждом из них организуют пункт температурного контроля и при входе в помещение для голосования разместят дезинфицирующий коврик. Специальные ограничительные линии и указатели движения помогут обеспечить бесконтактное передвижение участников голосования и соблюдение «социальной дистанции».

Все участники голосования, члены избирательных комиссий и иные лица, находящиеся на участках для голосования, будут обеспечены средствами индивидуальной защиты – масками и перчатками, санитайзером. Сам участок для голосования в течение дня будет обрабатываться дезинфицирующими растворами.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]