Приморье готовится к голосованию: безопасность процедуры на дому. Репортаж - в 21:05

Сегодня во Владивосток поступили первые бюллетени для голосования по поправкам в Конституцию. Всего специальная типография напечатает почти полтора миллиона бланков. Голосование пройдет с 25 июня по 1 июля. Сделать это можно будет не только на участках и в пунктах возле дома на открытом воздухе, а даже в квартире, без контакта с посторонними.

Роман Охотников, заместитель председатели краевой Избирательной комиссии: «Начиная с завтрашнего дня участковые комиссии готовы принимать заявки для голосования вне помещения любым способом. Их можно передать по телефону, отнести письменное заявление, можно передать эту просьбу при содействии других лиц — сообщить об этом информаторам от участковых комиссий, которые будут ходить возле жилых объектов и информировать о проведении голосования».

О том, кто может пригласить к себе на кухню представителей избиркома и насколько безопасна будет такая процедура, все подробности уже в итоговом выпуске программы «Вести:Приморье» в 21:05.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]