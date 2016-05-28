“Мы все детально не пропишем": Путин рассказал об индексации пенсий

Президент России Владимир Путин считает, что не следует включать все нюансы индексации пенсий в Конституцию, это можно сделать в федеральных законах, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на ТАСС.

"Что касается индексации пенсий, то думаю, что в Конституции, безусловно, нужно об этом сказать", - заявил глава государства на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию. Он констатировал, что "есть расхождения во мнениях среди специалистов, как и что нужно отфиксировать". "Поэтому давайте подождем, пока специалисты скажут свое окончательное слово, выработаем тогда определенный подход, но это предмет, мне кажется, регулирования все-таки на уровне закона, а не самой Конституции", - отметил президент.

Путин пояснял: "В Конституции мы все детально не пропишем". "Что отфиксировать нужно, это то, что те же самые пенсии государство обязано индексировать, чтобы не было никакой лазейки этого не сделать вообще. Вот я о чем хотел сказать, когда выступал с посланием и обратил на это внимание", - подчеркнул глава государства. Он напомнил: "К сожалению, у нас было неоднократно, когда в законе какая-то социальная норма прописана, а потом принимается закон о бюджете и вносится в него статья, которой приостанавливаются другие законы, и социальные обязательства сносятся, как говорят, вправо, то есть, на следующие годы". "Но если мы закрепим в Конституции, что у государства есть обязанность индексации проводить каждый год, то тогда такой лазейки у правительства уже не будет", - уверен президент.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]