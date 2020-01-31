Путин заявил о поддержке вопроса индексации пенсий

Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями парламентских фракций поддержал лидера «Справедливой России» Сергея Миронова, который поднял тему индексации пенсий работающим пенсионерам, сообщают «Вести:Приморье».

Правительство РФ уже занимается этим вопросом, заявил глава государства.

Так, на прошедшей встрече Миронов заметил, что в Конституции есть норма об индексации пенсионных выплат, однако там не уточняется, о каких именно пенсиях идет речь. Между тем, как следует из бюджета на 2021 год, индексация для работающих пенсионеров не предусмотрена, отмечает ura.ru.

«Мы считаем это ошибочным. С 2015 года не индексируется для работающих пенсионеров, это более 10 миллионов человек. Они заработали пенсию, они ее заслужили. То, что они работают, потому что они понимают, что, наверное, на пенсию им не очень хорошо будет житься. И, наверное, государство все-таки должно уже в свете Конституции, нормы Конституции, давать индексацию и для работающих пенсионеров», — сказал Миронов.

Владимир Путин, в свою очередь, согласился с этой позицией и заявил, что власти уже занимаются этим вопросом. «У Правительства есть поручение поработать в этом направлении. С точки зрения социальной справедливости, нам есть еще над чем работать. Здесь, безусловно, согласен», — подчеркнул российский лидер.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]