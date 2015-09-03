День будут считать за два: медики смогут выйти на пенсию досрочно

Медики, оказывающие помощь больным новой коронавирусной инфекцией, смогут выйти на пенсию досрочно. - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "РГ". Один день лечения пациента с COVID-19 будет засчитываться за два при определении пенсионного стажа. Соответствующее постановление правительства подписал Михаил Мишустин.



"Для медицинских работников, которые лечат пациентов с коронавирусом и подозрением на него, устанавливаем особый порядок исчисления пенсионного стажа, - объявил премьер-министр на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса. - Один день помощи больным в стаж будет засчитываться как два рабочих дня. Действовать эта норма будет с 1 января до конца сентября текущего года".

Теперь каждый год по 4 тысячи медиков, принимавших участие в антикоронавирусных мероприятиях, будут оформлять пенсию раньше срока. Дополнительные расходы Пенсионного фонда должны составить 325 млн рублей в год. Михаил Мишустин пообещал, что эти средства будут предусмотрены в бюджете.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]