Школы Приморья готовятся работать по различным сценариям в условиях эпидемии

Новый учебный год в Приморье планируется начать в очном, традиционном формате. Однако власти региона будут готовы к различным сценариям развития событий. Об этом заявил губернатор Олег Кожемяко на ежегодном августовском совещании работников образования Приморского края в пятницу, 21 августа.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края, традиционное августовское совещание в этом году проходит на площадке дома культуры «Горизонт» в Уссурийске. Педагоги со всего Приморья в течение дня как очно, так и дистанционно обсудят вопросы отрасли, подведут итоги прошедшего учебного года и определят перспективы развития системы на будущее.

Губернатор в своем выступлении обозначил несколько направлений развития отрасли. Важным тезисом стал актуальный на сегодняшний день вопрос – начало нового учебного года.

По словам Олега Кожемяко, 1 сентября школы, колледжи откроют свои двери для молодых жителей региона очно. Однако образовательным организациям в связи с опасностью коронавируса придется внести существенные коррективы в уже сложившийся уклад школьной жизни, исходя из выпущенных Роспотребнадзором рекомендаций.

«Прописаны санитарные правила для учреждений образований. Все школы прошли мониторинг на готовность к началу учебного года, поэтому пока мы не видим особых препятствий, главное – соблюдать все необходимые нормы», – отметил Олег Кожемяко.

В своем видеообращении к педагогическим работникам Министр просвещения России Сергей Кравцов развеял миф о том, что онлайн-формат может напрямую войти в режим обучения. Он подчеркнул, что школы страны никогда не перейдут на полный дистанционный формат. По его словам, это дополнительные наработки, применять которые в прошедшем учебном году было вынужденной мерой. По мнению Сергея Кравцова, ничто не заменит очное образование, способствующие в том числе социализации детей в учреждении.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]