Губернатор Приморья сделал важное заявление по возвращению к нормальной жизнедеятельности региона

Снимать какие-либо ограничения, масочный режим на предприятиях, оказывающих услуги населению, пока недопустимо. Об этом заявил губернатор на заседании оперативного штаба по коронавирусу.

Как сообщили в пресс-службе правительства края, губернатор Приморского края Олег Кожемяко подчеркнул, что соблюдение мер предосторожности – важный элемент работы по возвращению к нормальной жизнедеятельности региона, в том числе к старту образовательного процесса.

«По многим регионам, в том числе и по Москве, мы видим рост заболеваемости. Поэтому снимать какие-либо ограничения, масочный режим на предприятиях, оказывающих услуги населению, пока недопустимо. Мы готовимся к началу учебного года, и нам важно не допустить его срыва. 1 сентября ждут дети, ждут родители. Важно, чтобы главы муниципалитетов еще раз проанализировали готовность школ к началу учебного года с точки зрения соблюдения санитарных требований», – заявил Олег Кожемяко.

При этом глава региона рекомендовал начинать учебный процесс постепенно, не подвергая учеников излишнему стрессу.

«С учетом того, что наши дети несколько месяцев находились на каникулах, не надо перегружать их сразу. Начинайте по 2-3 урока в день, постепенно наращивая учебную программу», – заключил губернатор края.

Напомним, за минувшие сутки в Приморье зарегистрировано 87 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, а всего с начала эпидемии – 8703. Заболевшие выявлены в шести муниципалитетах Приморья.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]