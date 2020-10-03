Учителям отказали в новых выплатах

Министерство просвещения отказалось доплачивать учителям за проведение онлайн-уроков, сообщают «Вести:Приморье».

Сложность и интенсивность уроков в дистанционном и смешанном режиме на порядок выше, чем при обычной работе учителя, и это надо учитывать в системе оплаты труда, убеждены депутаты. В Минпросвещения не готовы приравнять дистант к условиям, не соответствующим нормальным, следует из ответа на депутатский запрос за подписью замминистра просвещения Андрея Николаева, пишет «Парламентская газета».

В своём обращении в министерство просвещения депутаты подчёркивают, оплата труда педагогов должна зависеть не от формальных критериев, а от оценки содержания и интенсивности работы. Опыт пандемии показал, что готовиться и проводить уроки онлайн-предметникам сложнее.

Депутаты предложили пересмотреть нормативы и ввести повышающие коэффициенты за дистанционный и смешанный формат. Кроме того, парламентарии считают необходимым компенсировать педагогам услуги связи, Интернета и обслуживание компьютерной техники по аналогии с возмещением расходов на учебную литературу.

«Стимулирующие выплаты, доплаты и надбавки, премии и иные поощрительные выплаты не являются обязательными и определяются работодателем», следует из ответа замминистра. В профильном ведомстве исходят из того, что «при переводе на дистанционную работу трудовая функция работника не изменяется, временно меняется лишь режим его работы». А компенсации положены только за работу в условиях, не соответствующих нормальным. «Перевод работников на дистанционную работу должен оформляться распорядительным актом руководителя организации, в котором должны быть оговорены условия удалённой работы и её сроки, — разъяснили в министерстве. — При этом за работником должны сохраняться все социально-трудовые права и гарантии, включая уровень заработной платы».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]