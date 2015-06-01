На отмене выпускных экзаменов настаивают педагоги

Профсоюз работников образования «Учитель» обратился в Минпросвещения РФ с предложением отменить в 2020/21 учебном году ВПР (всероссийскую проверочную работу), основной государственный экзамен (ОГЭ) и единый государственный экзамен (ЕГЭ), сообщают «Вести:Приморье».

В обращении говорится, что с вводом дистанционного обучения учителя и родители живут в ситуации крайнего напряжения, а Министерство просвещения РФ и региональные министерства «делают вид, что ничего не происходит и обучение во время эпидемии — это то же самое, что обычное обучение». Об этом пишет znak.com.

Педагоги предлагают полностью отменить основной государственный экзамен (ОГЭ) для девятых классов, выпускную проверочную работу (ВПР) для четвероклассников, а также ЕГЭ для тех, кто не собирается поступать в вузы в этом году. «дистанционная форма обучения с нами надолго. Учителя это тоже стали понимать. Проведение ОГЭ и ВПР — это большая организационная работа, обучение процедуре тестирования. А сейчас дети не успевают освоить даже базовые вещи», — считает оргсекретарь профсоюза «Учитель» Ольга Мирясова. По ее словам, школа должна иметь возможность самостоятельно изменять учебный план, например, сокращать его, если это потребуется, пишет ura.ru.

Учителя утверждают, что система образования оказалась совершенно не готова к массовому переходу школьников на дистанционное обучение. Они предупреждают, что эпидемия не позволит большинству учащихся освоить в нужном объеме образовательную программу. »«Очень тяжело проводить уроки в Zoom. И учителям тяжело, и детям тяжело. Это менее качественное образование. Мы физически не успеваем изучать школьную программу», — поделился учитель московской школы «Интеллектуал» и председатель профсоюза Александр Кондрашев.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]