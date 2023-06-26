Доплата за знания: министр образования Приморья будет сдавать ЕГЭ

Руководитель министерства образования Приморского края Эльвира Шамонова в ближайшее время намерена сдать Единый государственный экзамен по физике, чтобы поддержать учителей. Об этом министр рассказала «Вестям: Приморье».

Приморские педагоги с нового учебного года будут получать прибавку к зарплате за успешно сданный ЕГЭ. 10 000 рублей доплатят, если учитель-предметник добровольно сдаст экзамен и наберет за тест 100 балов.

Сейчас министерство образования собирает заявки на участие в этой программе. Педагоги, которые согласятся на проверку знаний, смогут улучшить свое материальное положение ежемесячной выплатой.

«Я тоже выйду на этот экзамен, хотя давно не преподаю, но чтобы поддержать учителей, сделаю это. Институт развития образования края составит график тестирования педагогов и до 1 сентября желающие его пройдут», - сказала Эльвира Шамонова.

Отметим, что результаты испытаний учителей останутся в секрете, но имена педагогов, которые станут «стобальниками», озвучат публично.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]