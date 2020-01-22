Онищенко заявил об искусственности COVID-19

В работе СМИ во время пандемии коронавируса есть элементы террористической информационной угрозы и даже гибридной войны. Тем не менее, доказательств искусственности COVID-19 пока нет, заявил депутат Госдумы и врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на ura.ru.

«По ковиду нет доказательств пока, что это искусственный вирус. <…> Здесь элементы гибридной войны сосредоточены в сегменте спланированной террористической информационной угрозы вокруг этого вируса», — заявил эпидемиолог в интервью «Национальной службе новостей».

Онищенко объяснил, что СМИ накаляют ситуацию с распространением инфекции, хотя на самом деле ее можно оценить как умеренно опасную. Это дестабилизирует общество, подрывает экономику и запугивает людей, считает депутат. В таких условиях как раз и идет проверка технологий информационной войны, заключил Онищенко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]