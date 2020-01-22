«Мы получили всплеск смертности»: Онищенко не оправдывает введение карантина

Ограничительные меры в условиях пандемии должны быть адекватными, а не жесткими, и, несмотря на очередную волну заражений коронавирусом, в карантине нет необходимости. Такое мнение выразил бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на ura.ru.

По словам парламентария, весенний карантин можно объяснить тем, что у врачей не было представления о вирулентности вируса, о способах лечения и профилактики. Сейчас специалисты накопили опыт, научились бороться с вирусом, появилась вакцина, поэтому в повторной остановке экономики нужды нет. К тому же, это наносит вред гражданам.

«Все закрывали, не мелочась. Всю страну, всех людей, все — остановить! <…>. Что получили в результате? Да, мы, и я об этом говорил, что вот придет весна, лето, коронавирус затихнет. И он затих на июль, август… Но летом мы получили всплеск смертности. Не от коронавируса, а от опосредованных коронавирусом болезней. Причины этой смертности? Пребывание в закрытых помещениях без права выхода для старшего поколения. Гипердинамия, хронический и психический стресс», — объяснил Онищенко в интервью «Комсомольской правде».

Собеседник издания подчеркнул, что ограничительные меры «должны быть адекватными» и представлять собой «равноправный договор между властью и гражданами». Он поддержал рекомендацию властей Москвы для пожилых людей не пользоваться общественным транспортом, но блокировку социальных карт назвал «издевательством». При этом депутат предупредил, что число зараженных людей продолжит расти, однако «в этом ничего страшного нет».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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