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Онищенко высказался о режиме проведения линейки для школьников 1 сентября
Линейки для школьников 1 сентября следует провести в обычном режиме. Так считает первый зампред комитета Госдумы по образованию науке, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко, сообщают «Вести:Приморье».
Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что в новом учебном году школы линейки 1 сентября не состоятся в обычном формате.
«Нельзя лишать детей праздника», — цитирует Онищенко Nation News.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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