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Онищенко высказался о режиме проведения линейки для школьников 1 сентября

Онищенко высказался о режиме проведения линейки для школьников 1 сентября

Источник фото: pixabay.com

Линейки для школьников 1 сентября следует провести в обычном режиме. Так считает первый зампред комитета Госдумы по образованию науке, бывший главный санитарный врач РФ  Геннадий Онищенко, сообщают «Вести:Приморье».

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что в новом учебном году школы линейки 1 сентября не состоятся в обычном формате.

«Нельзя лишать детей праздника», — цитирует Онищенко Nation News.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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