Депутат Госдумы предложил сократить новогодние каникулы, обвинив россиян в чревоугодьи
Экс-глава Роспотребнадзора, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищено снова предложил сократить новогодние каникулы, которые по мнению народного избранника негативно сказываются на физическом и психическом состоянии граждан РФ, сообщает "Вести: Приморье".
Безделье, чревоугодие и злоупотребление алкоголем - совсем не на пользу россиянам, уверен бывший главный санитарный врач страны. "Сокращать, безусловно, надо. Вся планета после встречи Нового года уже работает", - заявил Онищенко, в качестве примера приводя Европу.
Депутат добавил, что из-за отсутствия развлечений в большинстве российских городов в длинные праздники люди бездельничают. Если в Москве власти могут организовать отдых для нескольких миллионов человек, то в других городах страны, по мнению Онищенко, люди занимаются «бдением перед телевизором», отмечает ura.news.
Напомним, в 2018 году Онищенко уже предлагал сократить новогодние каникулы до полутора дней. Это позволит избежать роста смертности, подчеркивал он.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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