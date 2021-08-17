Пункты вакцинации в Приморье перешли на 7-дневную рабочую неделю

В Приморье стационарные и мобильные пункты вакцинации от COVID-19 перешли на 7-дневную рабочую неделю. Для получения прививки при себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Теперь стационарные пункты открыты семь дней в неделю, в будние дни – с 8.00 до 20.00, в субботу и воскресенье – с 9.00 до 16.00. Мобильные пункты также перешли на ежедневный режим работы с гибким графиком.

В министерстве здравоохранения Приморья подчеркивают, что увеличение пропускной способности прививочных пунктов необходимо для иммунизации большего количества жителей края. Для того, чтобы в осенний эпидемиологический период вновь не было роста заболеваемости, необходимо создать коллективный иммунитет – для этого требуется вакцинировать 60% взрослого населения.

«Если к октябрю число вакцинируемых не достигнет плановых показателей, то в осенний период нас ждет такая же картина, как в прошлом году – лавинообразный рост заболеваемости. Тогда все силы здравоохранения были направлены на спасение людей от инфекции», – подчеркнула заместитель председателя Правительства – министр здравоохранения Приморского края Анастасия Худченко.

Для прививки необходимо иметь при себе паспорт, СНИЛС и полис. Вакцина является медицинским лекарственным препаратом, поэтому решение о применении той или иной вакцины принимает врач или фельдшер после того, как пациент будет осмотрен и заполнит анкету.

Всего с начала массовой вакцинации в Приморье поступило 441 938 доз отечественных вакцин. Самая массовая – двухкомпонентная «Гам-Ковид-Вак» (она же «Спутник-V»), доступна с 18 лет и далее без возрастного ограничения.

«В России более 30 миллионов человек ею привились и уже можно говорить о постклинических исследованиях вакцины, поскольку все единичные сведения о побочных явлениях, неэффективности собираются, аккумулируются и изучаются в Росздравнадзоре. На сегодняшний день вакцина “Спутник-V” высокоэффективна и безопасна», – сказала министр здравоохранения Приморья.

Напомним, что в Приморье объявлен розыгрыш ценных призов среди тех, кто до 15 сентября завершит иммунизацию, то есть сделает обе прививки (исключение – однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт», которая применяется для определенных категорий граждан).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]