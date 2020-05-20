Эпидемическая ситуация меняется: о снятии ограничений заявил губернатор Приморья

В Приморском крае наблюдается тенденция к снижению заболевания коронавирусной инфекцией, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края.

«За сутки зарегистрировано 190 случаев коронавирусной инфекции, нарастающим итогом – 37 950. Объемы тестирования за последнюю неделю составили 136 исследований на 100 тысяч населения», – обозначила главный санитарный врач Приморья Татьяна Детковская.

Губернатор подчеркнул, что необходимо увеличить охват населения лабораторным исследованием ПЦР для того, чтобы была видна наиболее точная картина по эпидемиологической ситуации в крае.

«Исходя из этого будут приниматься решения о снятии некоторых ограничений, открытии международных маршрутов», – заявил Олег Кожемяко.

По словам заместителя председателя Правительства – министра здравоохранения Приморского края Анастасии Худченко, сегодня в регионе функционируют 19 ПЦР-лабораторий, мощности которых будет достаточно для увеличения охвата населения диагностикой.

«Мощность лабораторий составляет 270 исследований на 100 тысяч жителей. В медорганизациях обследуют всех, кто обращается с симптомами ОРВИ и гриппа, также направляем пациентов на ПЦР-диагностику при плановой госпитализации. При необходимости готовы увеличить объемы исследований», – доложила министр.

Подчеркнуто, параллельно в Приморье продолжается кампания по вакцинации населения от коронавирусной инфекции. На сегодня в крае вакцинированы 15 874 человека, из них 677 – уже вторым компонентом. В 13 муниципалитетах освоение вакцины составило более 50%.

В крае развернуто уже 48 пунктов вакцинации.

«Освоение вакцины приближается к 50% от поставленного в Приморский край объема. С 15 по 20 февраля в Приморье поступит еще 10 170 доз вакцины “Гам-КОВИД-Вак”», – обозначила Анастасия Худченко.

Запись на вакцинацию доступна через Госуслуги, а также по телефонам поликлиник. С собой на иммунизацию необходимо взять паспорт, полис медицинского страхования и СНИЛС.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]