В Приморье продолжается вакцинация от гриппа

Губернатор края Олег Кожемяко на очередном заседании оперативного штаба заявил, число заболевших в период эпидемии коронавируса позволит сократить реализация плана по вакцинации населения Приморья, сообщают «Вести:Приморье».

Вирус гриппа в крае на сегодняшний день не выявлен. Есть все условия для продолжения вакцинации населения, отметила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская.

Губернатор подчеркнул, что в Приморский край поступило более 960 тысяч вакцин от гриппа. Кампания по вакцинации будет продолжена.

«На сегодняшний день в крае привито 790 464 человека – 45% населения. Увеличим количество доз еще на 200 тысяч, чтобы привить 60% населения. Это позволит снизить заболеваемость гриппом и ОРВИ», – обозначил глава края.

Олег Кожемяко акцентировал внимание глав муниципалитетов на том, что процент прививаемых на территориях не должен быть ниже среднекраевого.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]