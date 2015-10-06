В Приморье продолжается вакцинация от гриппа
Губернатор края Олег Кожемяко на очередном заседании оперативного штаба заявил, число заболевших в период эпидемии коронавируса позволит сократить реализация плана по вакцинации населения Приморья, сообщают «Вести:Приморье».
Вирус гриппа в крае на сегодняшний день не выявлен. Есть все условия для продолжения вакцинации населения, отметила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская.
Губернатор подчеркнул, что в Приморский край поступило более 960 тысяч вакцин от гриппа. Кампания по вакцинации будет продолжена.
«На сегодняшний день в крае привито 790 464 человека – 45% населения. Увеличим количество доз еще на 200 тысяч, чтобы привить 60% населения. Это позволит снизить заболеваемость гриппом и ОРВИ», – обозначил глава края.
Олег Кожемяко акцентировал внимание глав муниципалитетов на том, что процент прививаемых на территориях не должен быть ниже среднекраевого.
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