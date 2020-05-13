Врач рассказала, нужна ли детям прививка от коронавируса

Дети до 10 лет не нуждаются в вакцинации от коронавируса. Однако для детей старше вакцина еще не разработана, сообщают «Вести:Приморье».

«Вакцину еще нормально не протестировали на взрослых, что уж говорить о детях. Те вакцины, которые вышли сейчас, точно не стоит давать детям, не нужно экспериментировать», — пояснила педиатр, Юлия Сиверцова. При этом, по ее мнению, в России может произойти вспышка «детского COVID-19», отмечает ura.ru.

Клинические испытания вакцин на детях только начинаются. Однако производители пока что тестируют вакцину на подростках старше 12 лет.

Напомним, за минувшие сутки в Приморском крае диагноз «коронавирус» подтвердился ещё у 239 жителей региона, всего заболевших с начала эпидемии - 24 503. Число выздоровевших увеличилось на 199 - до 17 186.

Также отметим, в крае продолжаетя вакцинаяция от гриппа. В Приморье поступило более 960 тысяч вакцин.

«На сегодняшний день в крае привито 790 464 человека – 45% населения. Увеличим количество доз еще на 200 тысяч, чтобы привить 60% населения. Это позволит снизить заболеваемость гриппом и ОРВИ», – обозначил губернатор на заседании оперативного штаба.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]