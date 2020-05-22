Эксперт рассказал о противопоказаниях прививки от COVID-19

Ограничения по вакцинации от COVID-19 могут касаться небольших групп с первичными иммунодефицитами (ПИД), - заявил академик РАН, заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов в интервью RT, отвечая на вопрос, кого точно нельзя прививать от коронавируса.



"Аутоиммунные, ревматологические и даже онкологические заболевания не будут являться противопоказанием", — подчеркнул Караулов.



Отвечая на вопрос о совместимости вакцин от гриппа и от коронавируса, ученый дал совет прививать грипп уже сейчас.



"Потому что уже через четыре недели можно прививать и COVID-19. Наша вакцина ("Спутник V". — Прим. ред.) предполагает две инъекции с разницей в двадцать один день. Также пневмококковую вакцину, если кто-то из этой группы риска, можно привить уже сегодня", — заявил специалист.



Караулов отметил, что в научном сообществе ведется дискуссия насчет сроков действия вакцины от COVID-19. При этом именно российская вакцина "Спутник V" позволит определить обоснованные критерии грядущей вакцинации и группы риска, - сообщает РИА Новости.



Первую в мире вакцину от коронавируса "Спутник V" Россия зарегистрировала в августе. Она разработана НИЦЭМ имени Гамалеи и производится совместно с Российским фондом прямых инвестиций.



Массовая вакцинация начнется по мере увеличения производства вакцины и накопления данных от пострегистрационнных исследований.

Также в России есть еще четыре вакцины от коронавируса, которые проходят испытания: разработанная центром "Вектор", институтом Чумакова, китайская вакцина Sinopharm и вакцина AstraZeneca.



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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]