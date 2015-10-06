Прививать от гриппа будут в торговых центрах Приморья

Вакцинацию населения от гриппа усилят в Приморье. Прививочные пункты развернут в учреждениях с массовым пребыванием людей. Соответствующее поручение профильным ведомствам и главам муниципалитетов дал губернатор Приморского края Олег Кожемяко на заседании оперативного штаба 8 декабря, сообщают «Вести:Приморье».

«В основном болеют люди в возрасте от 30 до 49 лет, в 43% случаях заболевание протекает в легкой форме, 31% – в средней, 22% – без симптомов», – уточнила главный санитарный врач региона Татьяна Детковская.

Помимо заболеваемости COVID-19 возрастает число заболевших гриппом, другими инфекциями верхних дыхательных путей, отметили в правительстве края.

Как сообщила замминистра здравоохранения Приморья Тамара Курченко, на сегодняшний день от гриппа привито 75,4% населения края.

«В Находке, Шкотовском, Лазовском, Яковлевском районах, Дальнегорском городском округе этот процент ниже общекраевого и не достиг 70%», – уточнила она.

Олег Кожемяко поручил главам муниципальных образований усилить вакцинацию населения.

«Вспышки гриппа будут накладываться на другие заболевания, этого допустить нельзя. В любых учреждениях, где тепло и удобно людям, это могут быть торговые центры, дома культуры, нужно организовать прививочные пункты», – заявил губернатор.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]