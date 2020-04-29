"После праздников начнем": Кожемяко отдал особое распоряжение главам муниципалитетов

Губернатор Приморья поручил главам муниципалитетов и профильных ведомств не только обеспечить бесперебойную работу систем жизнеобеспечения, но и организовать проведение культурных и спортивных мероприятий, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края. Такую задачу глава региона поставил на селекторном совещании во вторник, 29 декабря.

По словам Олега Кожемяко, одна из главных задач власти – обеспечить выполнение на территориях санитарных требований в период праздников.

«За этот год мы создали эффективную систему административных комиссий, почти на 100% выполнили план по вакцинации от гриппа. После праздников начнем прививочную кампанию от коронавируса. Однако впереди длинные выходные, и наша общая задача – не омрачить их вспышками инфекции», – обозначил губернатор.

Он подчеркнул, что соблюдение масочного режима и правил гигиены – по-прежнему основные меры, позволяющие снизить риски заболевания. Глава региона поручил главам городов и районов вместе с минкультом и минспортом Приморского края продумать интересные программы на свежем воздухе для населения на все праздничные дни. Кроме того, в выходные должны работать группы в детских садах.

«Большинство людей никуда не уезжают, остаются дома. Необходимо организовать увлекательные культурные, спортивные мероприятия для всех возрастов во все дни каникул», – подчеркнул глава Приморья.

Напряженный период наступит и для коммунальных служб, особенно для регионального оператора, так как в выходные дни в разы возрастет количество коммунальных отходов. По словам губернатора, в эти дни необходимо кратно увеличить число мусоросборочной техники и людей.

«Задача власти – обеспечить максимально комфортное и безопасное проведение праздников в крае», – обозначил Олег Кожемяко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]