Пункты временного размещения развернуты для приморцев
Жители Владивостока и Артема из-за сложных погодных условий второй день остаются без света и воды. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поручил главам муниципальных образований развернуть пункты временного размещения (ПВР) и обеспечить людей горячим питанием, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.
По информации краевого оперативного штаба, на данный момент из-за сильного снега и ветра только во Владивостоке и Артеме около 150 тысяч человек до сих пор остаются без света, воды и отопления.
Олег Кожемяко заявил, что в муниципальных образованиях необходимо развернуть пункты временного размещения, обеспечить людей горячим питанием и водой.
«Такие пункты должны быть развернуты в школах, социальных учреждениях, где есть электричество, вода, возможность организовать питание. Все расходы мы компенсируем из резервного фонда», – обозначил глава Приморья.
Особое внимание Губернатор поручил уделить работе с лечебными учреждениями, обеспечением их резервными источниками питания.
«Везде, где это необходимо, установите полевые кухни. Люди должны получить горячее питание – кашу, чай», – подчеркнул Олег Кожемяко.
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