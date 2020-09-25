Олег Кожемяко сделал важное для приморцев заявление на заседании оперштаба

Во всех районах Приморского края должен быть суточный резерв на случай аварийных ситуаций в зимний период, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Людей необходимо обеспечить теплом, водой и газом для приготовления еды. Об этом заявил губернатор Олег Кожемяко на заседании оперативного штаба в пятницу, 11 декабря.

Олег Кожемяко подчеркнул, что чрезвычайная ситуация из-за ледяного дождя показала недостаточную надежность систем жизнеобеспечения Приморского края. Поэтому сейчас необходимо обеспечить все котельные резервными источниками питания. Также главы муниципальных образований должны создать резервы, которые позволят в случае ЧС в первые сутки обеспечить людей всем необходимым – газовыми плитами, баллонами, тепловыми пушками.

«Следует отразить это в бюджетах. В случае аварийных ситуаций людей необходимо оперативно обеспечить теплом и водой. Это особенно важно для северных территорий края», – обозначил губернатор.

Напомним, что в ночь на 19 ноября мощный циклон в виде ледяного дождя обрушился на Приморье, чем вызвал мощное оледенение, многочисленные обрушение деревьев, различных конструкций, обрывы линий электропередач. Из-за циклона больше всего пострадали Артемовский, Владивостокский городские округа и Шкотовский район. В ликвидации аварий и расчистке города от упавших деревьев задействованы местные специалисты и сотрудники МЧС. В Приморье был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера в связи с прохождением циклона.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]