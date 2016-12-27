Режим ЧС снят во Владивостоке

Режим чрезвычайной ситуации, объявленный во Владивостоке 19 ноября в связи со сложной обстановкой в результате циклона, снят сегодня, 21 декабря. Соответствующее постановление подписал глава Владивостока Олег Гуменюк, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу города.

В рамках установленного режима городские власти смогли выделить дополнительные средства и решить основные вопросы жизнеобеспечения: восстановить электро- и теплоснабжение, ликвидировать аварийные ситуации в связи с упавшими деревьями, расчистить основные пешеходные зоны и дороги ото льда, образовавшегося в результате стихии.

«Основные мероприятия проведены, но муниципальная служба «Содержание городских территорий» продолжает наводить порядок во Владивостоке в круглосуточном режиме. Только в части озеленения города пострадали около 80 % насаждений. Основные аварийные ситуации устранены, но вывозить ветки придётся и в следующем году», - подчеркнули специалисты городской администрации.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, в ночь на 19 ноября мощный циклон в виде ледяного дождя обрушился на Приморье, чем вызвал мощное оледенение, многочисленные обрушение деревьев, различных конструкций, обрывы линий электропередач. Из-за циклона больше всего пострадали Артемовский, Владивостокский городские округа и Шкотовский район. В ликвидации аварий и расчистке города от упавших деревьев задействованы местные специалисты и сотрудники МЧС. В Приморье был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера в связи с прохождением циклона.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]