«Берегите головы»: в Приморье началось падение сосулек

В Приморье произошло тотальное обледенение. Природа показала капризы, надев на многое ледяную шубу. Водители пытаются освободить от такого панциря свои автомобили.

Сегодня в Приморье выглянуло солнце. Гражданам пришлось столкнуться с еще одной проблемой - таянием сосулек и их падением с высоты. Горожанам стоит обратить внимание на места своего передвижения. В пабликах пишут, берегите головы, обращайте внимание на свисающие сосульки.

Это может быть очень опасно, учитывая то, сколько льда сейчас нависло над Владивостоком.

Напомним, что в ночь на 19 ноября мощный циклон в виде ледяного дождя обрушился на Приморье, чем вызвал мощное оледенение, многочисленные обрушение деревьев, различных кострукций, обрывы линий электропередач. Из-за циклона, обрушившегося на край, больше всего пострадали Артемовский, Владивостокский городские округа и Шкотовский район. В ликвидации аварий и расчистке города от упавших деревьев задействованы местные специалисты и сотрудники МЧС.Напомним, что в ночь на 19 ноября мощный циклон в виде ледяного дождя обрушился на Приморье, чем вызвал мощное оледенение, многочисленные обрушение деревьев, различных кострукций, обрывы линий электропередач. Из-за циклона, обрушившегося на край, больше всего пострадали Артемовский, Владивостокский городские округа и Шкотовский район. В ликвидации аварий и расчистке города от упавших деревьев задействованы местные специалисты и сотрудники МЧС.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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