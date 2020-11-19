Как из фильма ужасов: приморцев впечатлило увиденное на Русском мосту

Очевидец снял на видео момент падения льда с вант Русского моста, собщают «Вести:Приморье».

Видео разлетелось по Сети. Жители края принялись комментировать ситуацию. По большей степени отмечали, это красиво и страшно. Звук, поясняют, как из фильма ужасов.

«Страшно и красиво», «Звук, как будто кегли падают)», «Самое красивое падение 2020», «Со съёмок фильма Послезавтра 2», отмечали в комментариях.

Напомним, что в ночь на 19 ноября мощный циклон в виде ледяного дождя обрушился на Приморье, чем вызвал мощное оледенение, многочисленные обрушение деревьев, различных кострукций, обрывы линий электропередач. Из-за циклона, обрушившегося на край, больше всего пострадали Артемовский, Владивостокский городские округа и Шкотовский район. В ликвидации аварий и расчистке города от упавших деревьев задействованы местные специалисты и сотрудники МЧС.

В Приморье был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера в связи с прохождением циклона.

Ранее «Вести:Приморье» сообщали, началась паромная переправа для эвакуации людей с острова.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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