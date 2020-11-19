Оборванный электропровод разбил окна в жилом доме на Русской
В одном из приморских пабликов опубликовано видео, на котором видно, как оборванный электрический провод раскачивается вдоль окон жилого дома, сообщают «Вести:Приморье».
Автор видео поясняет, происшествие случилось на улице Русской.
«Оборвало провод между домами. Провод разбил балконные окна на нескольких этажах», пишет автор поста.
Напомним, что в ночь на 19 ноября мощный циклон в виде ледяного дождя обрушился на Приморье, чем вызвал мощное оледенение, многочисленные обрушение деревьев, различных кострукций, обрывы линий электропередач. Из-за циклона, обрушившегося на край, больше всего пострадали Артемовский, Владивостокский городские округа и Шкотовский район. В ликвидации аварий и расчистке города от упавших деревьев задействованы местные специалисты и сотрудники МЧС.
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