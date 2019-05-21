О восстановлении энергоснабжения Владивостока сообщили в «РусГидро»
Соответствующее заявление опубликовано на сайте компании, сообщают «Вести:Приморье».
«Сегодня специалисты Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК) поставили под напряжение восстановленную линию 110 кВ, обеспечивающую энергоснабжение Первомайского района Владивостока. Таким образом, восстановлена подача электроэнергии во все районы столицы Приморского края», — отметили в «РусГидро».
Ремонтные работы на повреждённой ЛЭП велись круглосуточно, энергетики демонтировали упавшие и установили три новые опоры, заменили провод, траверсы и изоляторы.
«В настоящее время энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы в распределительных сетях в населённых пунктах Приморского края», — добавили в компании.
Напомним, что в ночь на 19 ноября мощный циклон в виде ледяного дождя обрушился на Приморье, чем вызвал мощное оледенение, многочисленные обрушение деревьев, различных конструкций, обрывы линий электропередач. Из-за циклона больше всего пострадали Артемовский, Владивостокский городские округа и Шкотовский район. В ликвидации аварий и расчистке города от упавших деревьев задействованы местные специалисты и сотрудники МЧС. В Приморье был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера в связи с прохождением циклона.
Артем как и Владивосток продолжает бороться с ударом стихии. Округ также сильно пострадал от стихии. Это был первый город, в котором ввели режим ЧС из-за удара ледяного дождя. Больше 30 тысяч артемовцев по-прежнему остаются без света. На помощь городу направлены силы МЧС, аварийных и коммунальный служб соседних районов и даже из других субъектов.
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