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О восстановлении энергоснабжения Владивостока сообщили в «РусГидро»

О восстановлении энергоснабжения Владивостока сообщили в «РусГидро»

Соответствующее заявление опубликовано на сайте компании, сообщают «Вести:Приморье».

«Сегодня специалисты Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК) поставили под напряжение восстановленную линию 110 кВ, обеспечивающую энергоснабжение Первомайского района Владивостока. Таким образом, восстановлена подача электроэнергии во все районы столицы Приморского края», — отметили в «РусГидро». 

Ремонтные работы на повреждённой ЛЭП велись круглосуточно, энергетики демонтировали упавшие и установили три новые опоры, заменили провод, траверсы и изоляторы. 

«В настоящее время энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы в распределительных сетях в населённых пунктах Приморского края», — добавили в компании.

Напомним, что в ночь на 19 ноября мощный циклон в виде ледяного дождя обрушился на Приморье, чем вызвал мощное оледенение, многочисленные обрушение деревьев, различных конструкций, обрывы линий электропередач. Из-за циклона больше всего пострадали Артемовский, Владивостокский городские округа и Шкотовский район. В ликвидации аварий и расчистке города от упавших деревьев задействованы местные специалисты и сотрудники МЧС. В Приморье был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера в связи с прохождением циклона.

Артем как и Владивосток продолжает бороться с ударом стихии. Округ также сильно пострадал от стихии. Это был первый город, в котором ввели режим ЧС из-за удара ледяного дождя. Больше 30 тысяч артемовцев по-прежнему остаются без света. На помощь городу направлены силы МЧС, аварийных и коммунальный служб соседних районов и даже из других субъектов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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