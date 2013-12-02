Жители острова Русского выстаивают в огромных очередях на паром

Из-за циклона, обрушившегося приморье, движение по мосту на остров Русский было перекрыто. Организована переправа паромом, сообщают «Вести:Приморье».

В пабликах отмечают, с утра на острове скопилась огромная очередь. Первый рейс от причала № 30 паром «Босфор Восточный» выполнил в 7 часов утра. Далее были назначены рейсы на 9, 11 и 13 часов — с интервалом в 2 часа. С пирса в Поспелово паром отходил в 8, 10 и 12 часов. За один рейс паром может перевезти около 20 автомашин. Желающих выбраться с Русского острова намного больше.

«На Русский пока так и не пускают, ходит паром, приехали на вокзал в 10-15, были в очереди 23, в первый паром не влезли, время 12-05 пришел второй паром, идет выгрузка. Скоро поедем», отметил один из очевидцев.

Граждане отмечают, паром перевозит бесплатно.

Напомним, что в ночь на 19 ноября мощный циклон в виде ледяного дождя обрушился на Приморье, чем вызвал мощное оледенение, многочисленные обрушение деревьев, различных конструкций, обрывы линий электропередач. Из-за циклона больше всего пострадали Артемовский, Владивостокский городские округа и Шкотовский район. В ликвидации аварий и расчистке города от упавших деревьев задействованы местные специалисты и сотрудники МЧС.

В Приморье был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера в связи с прохождением циклона.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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