Каждые два часа идет паром на остров Русский. Расписание

23 и 24 ноября паром «Босфор Восточный» будет ходить на остров Русский (причал в пос. Поспелово) каждые два часа – с 7:00 до 23:00. Время в дороге в один конец - около часа. Обратно рейсы с Поспелово будут выполняться по прибытии и завершении погрузки машин, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу города.

Расписание движения паромов с 30-го причала: 7:00, 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00, 23:00.

В виду того, что на паром в среднем помещается порядка 20 автомобилей, пассажиров просят по возможности воспользоваться автобусами, которые специально запущены муниципальным автотранспортным предприятием: их расписание скоординировано с расписанием паромов.

На остров Попова 23 и 24 ноября рейсы будет выполнять судно на воздушной подушке «Владрегул». Расписание движения судов: 10:00, 12:30, 14:30, 16:30.

Обратно рейсы с Попова во Владивосток будут отправляться в 11:00, 13:30, 15:30, 17:30.

О движении морских судов на последующие дни будет сообщено дополнительно.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]