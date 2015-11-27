«Вопрос закрыт»: аварийные бригады будут ночевать на Русском острове

Работа по восстановлению электроснабжения после ледяного шторма продолжается в Приморском крае. Ежедневно свет возвращается в дома тысяч граждан, ближайшие планы и задачи энергетиков обсудили на заседании регионального оперштаба, которое во вторник, 24 ноября, провел губернатор Приморья Олег Кожемяко, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

По данным оперштаба, без электричества в Приморье остаются почти 95 тысяч человек. Наиболее проблемные муниципалитеты – Владивостокский и Артемовский городские округа.

Постепенно электроэнергия возвращается в дома жителей острова Русский – на территорию на пароме доставили дизель-генератор, благодаря чему удалось подключить поселки Канал и Подножье, сегодня свет вернется еще как минимум в поселок Экипажный. Предполагается, что к концу дня электричество появится в 70% домов острова.

Чтобы ускорить процесс восстановления инфраструктуры Русского, Олег Кожемяко распорядился обеспечить аварийные бригады условиями для комфортной ночевки на острове и избавить их от необходимости ежедневно добираться до «большой земли». В ходе заседания оперштаба вопрос был закрыт – работников разместят в одной из местных школ.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, паром «Босфор Восточный» будет ходить на остров Русский (причал в пос. Поспелово) каждые два часа – с 7:00 до 23:00. Время в дороге в один конец - около часа. Обратно рейсы с Поспелово будут выполняться по прибытии и завершении погрузки машин. В виду того, что на паром в среднем помещается порядка 20 автомобилей, пассажиров просят по возможности воспользоваться автобусами, которые специально запущены муниципальным автотранспортным предприятием: их расписание скоординировано с расписанием паромов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru