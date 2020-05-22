На заседании оперштаба озвучены сроки подключения к электричеству Артема и Владивостока

Работа по восстановлению электроснабжения после ледяного шторма продолжается в Приморском крае. Ежедневно свет возвращается в дома тысяч граждан, ближайшие планы и задачи энергетиков обсудили на заседании регионального оперштаба, которое во вторник, 24 ноября, провел губернатор Приморья Олег Кожемяко, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

По данным оперштаба, без электричества в Приморье остаются почти 95 тысяч человек. Наиболее проблемные муниципалитеты – Владивостокский и Артемовский городские округа.

Так, в Артеме отключены от электроснабжения около 25 тысяч жителей, из которых 22 тысячи проживают в частном секторе.

За прошедшие сутки в городском округе свет вернулся практически во все детские сады и школы, в течение двух дней в муниципалитете планируют подключить все многоквартирные дома, уже сейчас существенная часть сил и средств направлена на возвращение света в дома частного сектора. В восстановительных работах задействованы более 300 человек и 70 единиц техники, дополнительно на помощь прибыли 100 военнослужащих Пятой армии вооруженных сил России.

Олег Кожемяко подчеркнул, что работу по оказанию помощи оставшимся без коммунальных удобств гражданам следует продолжать в полном объеме.

«Доставляйте людям газовые баллоны и плиты, продукты питания. Готовы поддержать муниципалитет из резервного фонда, главное, чтобы помощь гражданам поступала вовремя», – заявил губернатор.

Во Владивостоке без света остаются почти 62 тысячи жителей. Сегодня энергетики планируют подключить линию Владивосток – Зеленый Угол, это существенно повысит надежность энергообеспечения столицы Приморья.

Также энергетики Приморских электрических сетей восстановили электроснабжение части пригорода Владивостока, где проживает более 12 тысяч жителей в районах Трудового, Углового и Весенней. Восстановлением сетей в пригороде продолжают заниматься специалисты смежных сетевых организаций – МУП ВПЭС и Оборонэнерго.

Ночью также подключены еще более 3 тысяч жителей поселков Раздольное, Соловей-Ключ, села Вольно-Надеждинское Надеждинского района, поселка Реттиховка Черниговского района, села Воскресенка Спасского района, село Новосысоевка Яковлевского района, поселка Шкотово и города Большой Камень. Сейчас в этих населенных пунктах ведутся работы по восстановлению электроснабжения в отдельных домах по заявкам жителей.

Всего с начала аварийно-восстановительных работ энергетики восстановили работу 25 линий электропередач 35-110 кВ и 28 подстанций 35-110 кВ. Электроснабжение было восстановлено более чем у 100 тысяч человек.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, Артем как и Владивосток продолжает бороться с ударом стихии. Округ также сильно пострадал от стихии. Это был первый город, в котором ввели режим ЧС из-за удара ледяного дождя. Больше 30 тысяч артемовцев по-прежнему остаются без света. На помощь городу направлены силы МЧС, аварийных и коммунальный служб соседних районов и даже из других субъектов.

Артемовский городской округ принял один из самых мощных ударов стихии. С первого дня циклона — в городе режим ЧС. Сразу в ночь на дороги выезжает снегоуборочная техника. Расчистка трасс и улиц, в том числе и вручную, продолжается до сих пор.

Энергетики между тем дают свои прогнозы: на полное восстановление всех систем, особенно в частном секторе, может уйти еще шесть дней.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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