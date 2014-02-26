25 тысяч жителей Владивостока подключены к электроэнергии

В Приморье в круглосуточном режиме ведутся работы по восстановлению электроснабжения. О ходе работ доложили губернатору края Олегу Кожемяко на заседании оперативного штаба в воскресенье, 22 ноября, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

По данным АО «ДРСК», сегодня к электроэнергии были подключены 25 тысяч жителей краевого центра, восстановлено электроснабжение Надеждинского района. Таким образом, на данный момент без света во Владивостоке и Артеме остаются более 90 тысяч человек.

«Восстановлено электроснабжение в бухте Лазурная и поселке Емар. Напряжение также подано на коммунальные и социально значимые объекты микрорайона. Возобновить подачу электричества удалось после того, как энергетики восстановили провод», – сообщили специалисты.

Также была включена в работу линия 110 киловольт в Хасанском районе.

«Электроснабжение большей части потребителей района восстановлено. Работы продолжаются по линии, питающей часть поселка Славянка», – добавили они.

Как доложили на штабе, завтра утром в Приморский край из Москвы будет доставлено восемь мощных генераторов.

«Нужно получить максимальный эффект от них. В первую очередь, запитать центральные тепловые пункты», – заявил Олег Кожемяко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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