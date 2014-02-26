Электроснабжение в районе Первой речки во Владивостоке восстановлено

Электроснабжение Владивостока, нарушенное в результате падения дерева на линию электропередачи, восстановлено в полном объеме.

Энергетики приморского филиала ДРСК восстановили электроснабжение потребителей центра Владивостока. Специалисты подключили потребителей по резервной схеме электроснабжения.

Как сообщили в пресс-службе ДРСК, в 19.21 электроснабжение потребителей было восстановлено в полном объеме.

Сейчас энергетики продолжают работы на линии. Специалисты выполняют осмотр, определяют объем повреждений.

Напомним, вечером 19 августа при падении дерева произошло короткое замыкание на линии 110 кВ «Волна-ВТЭЦ-1» с отпайкой на подстанцию «1Р/тяговая» с последующим воспламенением ЛЭП. Пострадавших в результате инцидента нет.

На месте происшествия работают оперативные бригады энергетиков и пожарный расчет. Отключение воздушной линии 110 кВ произошло из-за падения дерева, находившегося за пределами охранной зоны – ствол дерева сгнил, и оно не выдержало ветровой нагрузки.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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