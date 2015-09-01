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В пригороде Владивостока появилось электричество

В пригороде Владивостока появилось электричество

Энергетики восстановили электроснабжение большей части потребителей пригорода Владивостока – районах Чайки, Седанки, Океанской, Сахарного ключа и Спутника, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на пресс-службу ДРСК.

Аварийно-восстановительные работы на линии 110 кВ «Чайка-Волна» шли в круглосуточном режиме. Ночью энергетики установили две временные опоры, отремонтировали и смонтировали провод. Также специалисты убрали с просеки поваленные обледенелые деревья. 

Специалисты продолжат восстановительные работы на линии 110 кВ, питающей пригород, параллельно идут осмотры оборудования подстанций.



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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