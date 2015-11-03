Мощная вспышка и взрыв: горит ЛЭП на мысе Кунгасном во Владивостоке

Во Владивостоке на мысе Кунгасном горит ЛЭП, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps.control.

"Это реально страшно! Я стою, и у меня мурашки. Горит ЛЭП. Завалилось дерево. Начался пожар", - рассказывает автор видеоролика.

Из-за аварии на ЛЭП в районе Первой Речки отключилось электричество.

Как сообщили в пресс-службе ДРСК, "Приморские электрические сети" во Владивостоке восстанавливают работу линии 110 кВ. Вечером 19 августа из-за падения дерева на провода произошло короткое замыкание с последующим его возгоранием, которое было оперативно локализовано. Пострадавших в результате инцидента нет. Оперативная бригада энергетиков ведет восстановительные работы. По данным на 19.25 без электроснабжения остались потребители центральной части Владивостока. Оперативно-выездная бригада выполняет переключение потребителей на резервный центр питания.

По предварительной версии падение дерева произошло из-за загнивания ствола. Дерево не выдержало ветровой нагрузки.

Видео - dps.control

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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