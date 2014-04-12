Новости Видео Происшествия
Сегодня, 15:12

Как начался пожар на ЛЭП во Владивостоке - эксклюзивные кадры

Как начался пожар на ЛЭП во Владивостоке - эксклюзивные кадры

Эксклюзивные кадры начала возгорания на ЛЭП во Владивостоке прислал местный житель на Whatsapp редакции "Вести: Приморье". 

Напомним, вечером 19 августа на мысе Кунгасном из-за падения дерева на провода ЛЭП 110 кВт произошло короткое замыкание с последующим возгоранием. Жители района Первой речки были напуганы громкими хлопками, которыми сопровожалось возгорание. Из-за аварии возникло отключение электроэнергии.

Правда, сотрудники Приморских электросетей быстро локализовали возгорание и подключили потребителей к электроснабжению. 

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме