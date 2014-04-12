Как начался пожар на ЛЭП во Владивостоке - эксклюзивные кадры

Эксклюзивные кадры начала возгорания на ЛЭП во Владивостоке прислал местный житель на Whatsapp редакции "Вести: Приморье".

Напомним, вечером 19 августа на мысе Кунгасном из-за падения дерева на провода ЛЭП 110 кВт произошло короткое замыкание с последующим возгоранием. Жители района Первой речки были напуганы громкими хлопками, которыми сопровожалось возгорание. Из-за аварии возникло отключение электроэнергии.

Правда, сотрудники Приморских электросетей быстро локализовали возгорание и подключили потребителей к электроснабжению.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru