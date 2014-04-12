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Столб черного дыма напугал владивостокцев

Столб черного дыма напугал владивостокцев

Накануне, 18 апреля, в районе дома 15 на улице Нейбута во Владивостоке около 18:30 произошел пожар.

Густой черный дым наблюдали как жители этого микрорайона, так и в других концах города. Казалось, что горит дом.

Но, как сообщили очевидцы пожара, возгорание произошло на близлежащей сопке рядом с жилыми домами. Горели покрышки и мусор.

Пожарные оперативно прибыли на место происшествия и локализовали возгорание.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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