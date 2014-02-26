Энергетики восстанавливают электроснабжение во Владивостоке, нарушенное возгоранием ЛЭП

Приморские электрические сети во Владивостоке восстанавливают работу линии 110 кВ.

Как сообщили в пресс-службе ДРСК, вечером 19 августа из-за падения дерева на провода произошло короткое замыкание с последующим его возгоранием, которое было оперативно локализовано. Пострадавших в результате инцидента нет.

Оперативная бригада энергетиков ведет восстановительные работы. По данным на 19.25 без электроснабжения остались потребители центральной части Владивостока. Оперативно-выездная бригада выполняет переключение потребителей на резервный центр питания.

По предварительной версии падение дерева произошло из-за загнивания ствола. Дерево не выдержало ветровой нагрузки.

Видео - dps.control

Видео - dps_vl





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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