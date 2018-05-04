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Энергетики восстановили электроснабжение на острове Русский

Энергетики восстановили электроснабжение на острове Русский

Бригады Оборонэнерго закончили ремонт электросетей, поврежденных циклоном. Электроснабжение острова Русский восстановлено в полном объеме в субботу, 16 января.

Как сообщил руководитель агентства газоснабжения и энергетики Приморья Андрей Леонтьев, сейчас специалисты работают по точечным заявкам от жителей. Главная причина отключений – перехлест проводов из-за ветра, что привело к замыканиям.

«Принято решение заменить обычный провод на самоизолирующий, что повысит надежность электроснабжения абонентов. Эти работы начнутся в понедельник», – уточнил Андрей Леонтьев.  

Напомним, минувшей ночью Губернатор Приморья Олег Кожемяко поручил перебросить на остров дополнительные бригады энергетиков, чтобы максимально быстро устранить аварию. 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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