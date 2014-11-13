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Бригады «Оборонэнерго» прибыли на помощь приморцам

Бригады «Оборонэнерго» прибыли на помощь приморцам

Дополнительные бригады энергетиков АО «Оборонэнерго» прибыли в Приморский край, сообщают «Вести:Приморье».

Четыре бригады филиала «Центральный» помогают в проведении аварийно-восстановительных работ на объектах филиала «Приморский», пострадавших после прохождения циклона с ледяным дождем, отмечает tvoidv.

На данный момент в восстановлении нормального электроснабжения потребителей задействованы 25 бригад, 95 человек, 25 единиц спецтехники, привлечены подрядные организации. Еще 33 человека из филиалов «Камчатский», «Дальневосточный», «Забайкальский», «Волго-Вятский», «Северо-Западный», а также три единицы спецтехники приступят к работам в ближайшие часы.

На острове Русский при помощи дизельгенераторов обеспечено электроснабжение двух водонасосных станций, а также запитаны жилые дома и социальные объекты поселков Подножье, Канал, Экипажный.

Энергопотребление в районе Чуркин восстановлено.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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