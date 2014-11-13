Бригады «Оборонэнерго» прибыли на помощь приморцам
Дополнительные бригады энергетиков АО «Оборонэнерго» прибыли в Приморский край, сообщают «Вести:Приморье».
Четыре бригады филиала «Центральный» помогают в проведении аварийно-восстановительных работ на объектах филиала «Приморский», пострадавших после прохождения циклона с ледяным дождем, отмечает tvoidv.
На данный момент в восстановлении нормального электроснабжения потребителей задействованы 25 бригад, 95 человек, 25 единиц спецтехники, привлечены подрядные организации. Еще 33 человека из филиалов «Камчатский», «Дальневосточный», «Забайкальский», «Волго-Вятский», «Северо-Западный», а также три единицы спецтехники приступят к работам в ближайшие часы.
На острове Русский при помощи дизельгенераторов обеспечено электроснабжение двух водонасосных станций, а также запитаны жилые дома и социальные объекты поселков Подножье, Канал, Экипажный.
Энергопотребление в районе Чуркин восстановлено.
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