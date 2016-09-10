Олег Кожемяко проверил ход восстановительных после циклона работ во Владивостоке

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко объехал пострадавшие от непогоды районы Владивостока и оценил ход восстановительных работ в четверг, 19 ноября, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Так, глава региона побывал на острове Русский – дорожные службы и спасатели расчищают дорогу на Подножье от падающих веток. Но деревья продолжают ломаться и заваливают проезд. Работают энергетики – задействовано 21 человек и девять единиц техники.

«Сейчас подъезжают дополненные бригады из других районов, объем повреждений значительный», – отметил руководитель филиала Оборонэнерго Александр Шалабанов.

В оперативном штабе, работающем на базе городской дорожной службы, замглавы Владивостока Тарас Фищук доложил, что круглосуточно в краевой столице работает около 100 единиц техники, к ночи их количество увеличится до 150. Помощь городским службам в уборке упавших деревьев оказывает МЧС – привлечены 18 единиц техники и 80 человек личного состава, прибывают дополнительные силы.

Олег Кожемяко поручил усилить группировку энергетиков, особенно работающих на Русском.

«На острове сейчас наиболее сложная обстановка с энергоснабжением, много поваленных деревьев, надо оказать максимальную помощь, в первоочередном порядке запитать социально значимые объекты», – обозначил губернатор.

Всего на данный момент во Владивостоке зафиксировано 89 отключений, в ближайшее время энергетики планируют запустить подстанции Голдобина и Академгородок – это позволит запустить и насосные станции, попавшие под отключения.

Как подчеркнул глава Приморья, всем службам нужно быть готовыми к ухудшению погоды. Он призвал жителей города завтра по возможности воздержаться от поездок и провести день дома.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]