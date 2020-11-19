Олег Кожемяко: Энергетики останутся на Русском острове

Энергетики заканчивают аварийно-восстановительные работы на острове Русский, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-слжубу правительства края. Накануне, 3 декабря, губернатор Приморского края Олег Кожемяко лично проконтролировал, как свет возвращают в дома, пообщался с местными жителями и высоко оценил профессионализм специалистов аварийных бригад.

По словам главы Приморья, уже завтра основные работы на Русском острове должны быть закончены, а все жители получат стабильное подключение к энергосетям.

«Обязательства, которые брали на себя энергетики, выполняются. За сегодняшний день сделано многое – полностью подключены все нижнее Подножье, дома в бухте Воевода, частично – поселок Рында. Работа сейчас продолжается, этой ночью планируется дать электроэнергию в оставшиеся дома. На завтра остается улица Амурская», – отметил Олег Кожемяко.

Также аварийные службы занимаются подключением центральной насосной станции, вскоре будет запитан и детский сад.

«Завтра мы подведем окончательные итоги и начнем перегруппировку сил и средств, чтобы они сосредоточились на повышении надежности электроснабжения других населенных пунктов. Однако энергетики останутся и на Русском острове, чтобы продолжать работу, ставить ЛЭП – здесь уже находятся 314 опор», – обозначил глава региона.

Напомним, в Приморье продолжает действовать режим ЧС регионального характера, введенный распоряжением Губернатора края Олега Кожемяко 20 ноября после ледяного дождя.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]