Свет возвращается: Губернатор Олег Кожемяко поставил задачу энергетикам Приморья

Аварийно-спасательные работы продолжаются на острове Русском. Свет вернулся в поселки Поспелово и Канал – последние населенные пункты, в которых не было электричества. Однако к энергосети подключили не всех жителей, местами из-за слабого напряжения не работают электроприборы, в некоторых случаях света нет совсем. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко оценил обстановку в каждом доме и поставил задачу уже сегодня устранить локальные неполадки и обеспечить электричеством 100% жителей острова, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Минувшей ночью основные силы Оборонэнерго и ДРСК были брошены на восстановление энергоснабжения поселков Поспелово и Канал. Сутками ранее энергетики восстановили подстанции, очистили от деревьев несколько километров просеки, ведущей к населенным пунктам, однако возвращение света в дома жителей поселков затянулось из-за перерубленного неизвестными злоумышленниками подземного кабеля. Повреждение обнаружили и устранили, энергоснабжение Поспелово и Канала восстановлено, однако специалистам еще предстоит разобраться с локальными авариями.

«В час ночи энергетики подали напряжение по основной линии в Поспелово и Канал, но электричество пришло не во все дома. Например, на Поспелово, 9, его нет, очень слабое напряжение на Поспелово, 10. В поселке Канал восстановлено энергоснабжение школы №5 и близлежащих домов, а в коттеджах у людей света до сих пор нет. Сегодня энергетики будут устранять недоделки, отключения непосредственно по домам», – прокомментировал Губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Глава региона поставил перед энергетиками задачу вернуть свет во все дома до конца сегодняшнего дня и немедленно приступать к работе по повышению надежности электроснабжения на Русском острове.

«За ночь проделана большая работа, вторая смена ее продолжит. Думаю, сегодня подключим последних жителей, остающихся без света, и этап аварийно-спасательных мероприятий будет завершен, будет организована работа по надежному энергоснабжению. Это сложный процесс – из 120 километров сетей 80% непригодны. Они не обслуживались около 25 лет, вырос лес, превышающий высоту опорных линий. Учитывая, что на весь Русский остров у Оборонэнерго было всего четыре электрика, сложно было держать сети в надлежащем состоянии», – отметил губернатор.

Уже сделано многое, однако впереди не меньший, а, возможно, и больший фронт работ. Конечная цель – сделать энергоснабжение Русского острова надежным.

«Уже сейчас – по итогам аварийно-спасательных работ – сети находятся в лучшем состоянии, чем до ледяного дождя. Но, конечно же, эти мероприятия необходимо продолжать. И по созданию замкнутого кольца, и по установке бетонных опор, чтобы на Русском острове больше линии не отключались от каждого порыва ветра, и люди знали, что ситуация с энергоснабжением у них будет стабильной», – подчеркнул Олег Кожемяко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]