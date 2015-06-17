На дороге, ведущей в посёлок Поспелово, укладывают асфальт

Полным ходом идёт ремонт дороги, ведущей к посёлку Поспелово на Русском острове. Здесь обустраивают основание из скального грунта, нарезают кюветы, монтируют водопропускные трубы, а на некоторых участках уже приступили к укладке нижнего, выравнивающего слоя асфальта, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

По поручению главы краевого центра Олега Гуменюка на Русском острове ведётся ремонт сразу на трёх участках. 8 километров нового асфальта появится на дорогах, ведущих в Поспелово и Парис, а также на улице Экипажной.

«Совсем скоро жители и гости посёлка Поспелово смогут ездить по новой, хорошей дороге. Здесь ремонтируют участок протяженностью 3,5 километра. Подрядчики на некоторых участках уже приступили к укладке выравнивающего слоя асфальта», - рассказали в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока.

Напомним, что помимо нового асфальта на дороге, ведущей в посёлок Поспелово, также появится освещение. Муниципальное предприятия «ВПЭС» закупило опоры и другое оборудование для подключения новых фонарей. Часть работ уже проведена. Благодаря средствам краевого бюджета на Русском острове также установят 14 новых остановок.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]