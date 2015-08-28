"Цивилизация" дошла до богом забытого уголка Владивостока (видео)
На улице Экипажной, где в этом году по распоряжению главы города Олега Гуменюка проводятся ремонтные работы, уложили асфальт. Автолюбители и прохожие с радостью делятся первыми впечатлениями, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на vlc.ru.
- «Я уже видео записала подруге и отправила. Зову в гости. Теперь можно приехать с комфортом по свеженькому асфальту. А еще остановки новые появились. Автобусы теперь ждем в тепле. Автобусы, кстати, тоже новые у нас».
- «Любо дорого посмотреть. Еще бы остальные дороги привели в порядок на острове, вообще было бы замечательно».
- «Очень преображается Русский, спасибо. Уже не чувствуем себя такими оторванными от цивилизации. Но еще много проблем нужно решить, конечно».
В управлении дорог и благоустройства администрации города рассказали, что на прошлой неделе подрядчики уложили здесь около трех тысяч квадратных метров нового асфальта.
«Теперь рабочие продолжают работы по обустройству пешеходных зон и остановочных павильонов», - добавили специалисты управления.
Напомним, что в этом году ремонт дорог прошел на трёх участках острова Русский. Теперь островитяне и гости Русского с комфортом добираются до посёлков Поспелово и Парис. Новая дорога в Поспелово – это около 3,5 километров нового асфальта, а на дороге, ведущей в Парис, появилось около 2,5 километров асфальтового покрытия. На улице Экипажной асфальт уложен на участке почти в 2 километра.
Кроме того, новый асфальт уже полностью уложен на 60 основных дорогах Владивостока и проездах к жилым домам, а также на 103 придомовых территориях. По 21 адресу работы по асфальтированию подходят к концу.
«Ремонт дорог в этом году проводится колоссальный, ещё никогда раньше во Владивостоке не ремонтировали сразу столько дорог в один сезон. Конечно, были сложности, в том числе и сбои из-за большого количества осадков, обрушившихся летом на город, иногда сталкивались и с медлительностью со стороны подрядчиков. Но уже сейчас можно сказать, что планы по ремонту будут выполнены в этом году практически в полном объеме, за небольшим исключением», – пояснили в управлении дорог и благоустройства.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
26.08.2019 На дороге, ведущей в посёлок Поспелово, укладывают асфальт
-
19.08.2019 На Русском острове асфальтируют дорогу, ведущую в поселок Парис
-
18.06.2019 Во Владивостоке благоустроят видовую площадку на Добровольского
-
17.06.2019 На Русском острове отсыпают и грейдируют грунтовые дороги
-
13.06.2019 Во Владивостоке ищут подрядчиков для ремонта дорог на Русском острове
-
28.08.2015 Дорожные рабочие продолжают ремонтные работы во Владивостоке
Добавить комментарий