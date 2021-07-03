На острове Русском появится новый асфальт

Уже в этом году на острове Русском появится асфальт. Дорожники уже приступили к работам по приведению в порядок грунтовых дорог, сообщают «Вести:Приморье».

Отмечается, что новое дорожное полотно появится на участке от Университетского проспекта до Ворошиловской батареи.

Сейчас техника проводила грейдирование грунтовых дорог от поселка Подножье и обеспыливание дорог по направлению на Воевода.

Как сообщили на предприятии, грейдирование дорог началось от поселка Подножье в сторону Экипажного. Около 10 километров грунтовых дорог планируют отсыпать за месяц.

«Для грейдирования мы используем щебено-песчаную смесь. Таким образом происходит максимальное уплотнение, чтобы в щебне не было пустот и дорожное покрытие стало ровнее. На 10-12 километрах дороги планируется за месяц положить почти 7 тысяч кубометров данной смеси. Для дорог на острове Русский сейчас это очень необходимо», – рассказали на предприятии «Содержание городских территорий».

Отметим, что ранее на острове Русском было заасфальтировано более 8 километров дорог. Это 3,5 километра дороги, ведущей в посёлок Поспелово, почти 2,5 километра – к Парису и около 2 километров – на улице Экипажной.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]